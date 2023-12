Orsi: "Mazzocchi e Faraoni rattoppi per il Napoli! Osimhen poteva stare con i compagni in un momento delicato"

Ultime notizie Napoli - Nando Orsi, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero, ha parlato della sconfitta rimediata dal Napoli in campionato contro la Roma e della gara che domani gli azzurri giocheranno in casa contro il Monza:

"Osimhen in anticipo in Nigeria? Una cosa non bella e che rispecchia la stagione del Napoli fino a questo momento, avrebbe potuto stare vicino ai compagni in un momento delicato.

Classifica? Non vorrei che i primi sei meravigliosi mesi del 2023 siano stati offuscati dagli altri burrascosi sei. Penso alla classifica finale dello scorso anno e nelle prime due posizioni c'erano Napoli e Lazio, adesso entrambe le squadre stanno vivendo le stesse difficoltà.

Il Napoli in questo momento è condizionato dai risultati, che devono arrivare in qualsiasi modo possibile. Ora non so come vorrà lavorare Mazzarri nelle prossime settimane, lui è molto sincero e le sue parole rispecchiano il momento.

Mercato? Io andrei a prendere un centrale difensivo. Tra Mazzocchi e Faraoni sceglierei il primo, anche se sono dei rattoppi alla rosa. Dragusin è un elemento giovane ma non può costare 30 milioni. Samardzic è un calciatore di qualità ma andrebbe 'educato' tatticamente, al momento con Zielinski c'è grande differenza ma è anche vero che il polacco ha otto anni in più".