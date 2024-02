Orsi: "Ho una sensazione su Osimhen contro il Genoa. Ho visto tante volte Traorè, sono sicuro che..."

Nando Orsi, intervenuto a ‘Giochiamo D'Anticipo’ su 11 Televomero, ha parlato del prossimo match di campionato tra Napoli e Genoa. Questo il pensiero del nostro ospite:

"Il ritardo di Osimhen non mi sorprende, ho vissuto tanti spogliatoi e la storia della coincidenza degli aerei c'era sempre. Bisognerà capire come sarà accolto dai compagni al suo rientro, è vero che ci sono giocatori che guadagnano di più in un gruppo ma certi privilegi vengono a mancare se coloro che devono fare la differenza non ti fanno vincere le partite.

Considerando la finale disputata e il viaggio, in questi giorni non si sarà allenato. Se giocasse da subito ci sarebbe il rischio di farsi male. Non penso che col Genoa possa essere convocato.

Esordio per Traoré in Napoli-Genoa? Bisognerà valutare la sua condizione, di solito quando si rientra dopo tanto tempo lo si fa a partita in corso. E' un giocatore che ho visto tante volte in passato e che se sta bene può dare cambio di passo e alternative in mezzo al campo. Meret? Giusto che rientri in porta, il titolare è lui. Gollini ha avuto il suo minutaggio, ma poteva fare meglio. L'ex Udinese a Napoli non piace perché non ha un carattere sfrontato ed è uno stile molto anni '70/80, ma è il secondo di Donnarumma in nazionale.

Gudmundsson-Retegui è una bella coppia, il Genoa non è una squadra facile da affrontare e contro la quale non è semplice fare risultato. Sarà una partita difficile".