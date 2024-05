Orsi: "Gasperini ricorda un po' la figura di Wenger all'Arsenal"

Nando Orsi, intervenuto a ‘Giochiamo D'Anticipo’ su 11 Televomero, ha parlato di mercato e dei temi legati al futuro del Napoli. Questo il pensiero del nostro ospite:

"Gasperini per il futuro del Napoli? Il giudizio positivo dei tifosi è condizionato anche dalla bellissima prestazione fornita ieri sera dall'Atalanta, ma per arrivare a quella squadra non servono 15 giorni. Lui è un tecnico importante e ha fatto la storia del club bergamasco, gli ha fatto costruire uno stadio e guadagnare tanti soldi. Ricorda un po' la figura di Wenger all'Arsenal. Quello azzurro è un ambiente deluso. Saprà aspettare un allenatore che nella sua carriera ha dimostrato di essere da campo? Io spero di sì e spero che lui arrivi a Napoli, questo porterebbe a un cambio tattico e di interpretazione nelle logiche dello spogliatoio. Gasperini in passato è anche andato allo scontro fisico con i calciatori, la società è pronta ad accogliere tutto questo? Mi domando poi se, qualora saltassero sia Gasperini che Conte, l'ambiente sarebbe comunque contento dell'allenatore che verrà. Garcia? Non gli è stato consentito di terminare il suo lavoro, quando è stato mandato via il Napoli era 4° in classifica e dunque in Champions League. Gasperini inadatto alle caratteristiche di questo Napoli? L'Atalanta attuale ha fisico, velocità e anche tecnica. Bisognerebbe cercare giocatori con determinate caratteristiche. Per quanto riguarda i difensori servono elementi bravi nell'uno contro uno. Napoli in Europa? Con il Lecce gli azzurri vinceranno per 'stanchezza', non capisco perché il Torino dovrebbe imporsi in casa dell'Atalanta. I bergamaschi hanno vinto l'Europa League e potrebbero anche arrivare quarti in campionato".