Orsi esalta Meret: "Ha dimostrato una grande personalità"

Napoli Calcio - Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli ha parlato Nando Orsi:

“Bisogna dare una fiducia illimitata a Gattuso, il Napoli ha nelle corde di vincere partite importanti come quella con la Juve l’importante è la tranquillità. Meret? Bisogna sottolineare la sua professionalità nonostante la giovane età. È uno dei migliori portieri italiani per me, ed entrando così all’ultimo ha dimostrato grande personalità: Gattuso ha scelto Ospina, ma entrambi i portieri lavorano molto bene".