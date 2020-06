Orrico su Sarri: "Non è un allenatore da Juventus, lì serve gente furba..."

Ultime notizie calcio - Corrado Orrico, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

“È un ottimo allenatore, ma a mio modo di vedere non è un allenatore da Juventus. A Torino serve gente furba, alla Allegri per capirsi. Sarri è sempre un po’ più in là rispetto a quello che servirebbe, non è riuscito a dare un gioco a questa squadra. Ma d’altra parte era impossibile: la chiave del successo del suo gioco d’attacco sono i continui ritorni dei giocatori offensivi. Invece gli esterni della Juve di oggi non intendono di fare il lavoro che vuole da loro Sarri, c’è questa contraddizione”.