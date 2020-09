Orrico: "Non sono mai stato un estimatore di Insigne, ma con Gattuso è cresciuto tantissimo"

Corrado Orrico, ex allenatore dell’Inter ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Insigne, che era messo in discussione, negli ultimi tempi è stato recuperato da Gattuso ad alto livello. Anche in Nazionale ha fatto una partita strepitosa. Non sono mai stato un appassionato di Insigne, perché ritengo che si acconenti un po’. Per le qualità tecniche che ha dovrebbe saltare di più l’uomo ed essere più bruciante negli ultimi 20 metri invece di appoggiare sempre al compagno dietro. Ormai è difficile cambiargli le abitudini, perché quello è e quello rimarrà. Però quelle cose che faceva prima ora le fa molto bene. Grandi meriti al suo allenatore“.