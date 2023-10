Notizie Calcio Napoli - Corrado Orrico ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW:

"Il Napoli paga la sostituzione di un gigante, qual è Spalletti. Ora mi accuserò di toscanità, ma gli allenatori toscani hanno sempre qualcosa in più. È una regione dove astuzia e cultura sono di casa: Spalletti abitava a 30 km da dove è nato Machiavelli. E non è poco: se la filosofia politica ha espresso Machiavelli, un gigante per l'eternità, chi è nato in quella zona lì qualcosa ha assorbito e se lo porta dietro"