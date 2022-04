Ordine: "Derby? La possibilità di dire che è gol o non gol, vuol dire che non c'è chiarezza. Avete visto Inzaghi? Non si può decidere così..."

Ultime calcio Napoli - Franco Ordine è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Gol annullato al Milan? Non ho eccepito, si poteva prendere una decisione e non un'altra. Ho fortemente polemizzato con la propaganda interista che aveva fatto circolare la fake news secondo cui i vertici arbitrali avrebbe promosso la scelta di Mariani. Ho postato una foto nella quale si vede Inzaghi trattenuto dalla panchina e ad un metro e mezzo dall'arbitro. Così non si può andare a rivederlo. Il fatto che ci sia la possibilità di dire che è gol o non gol, vuol dire che non c'è chiarezza. Chi vince? Inter, Napoli, Milan, per me finisce così".