Notizie Calcio Napoli - Il collega Franco Ordine ha parlato ai microfoni della trasmissione "Tutti Convocati" in onda sulle frequenze di Radio 24 news

"Lukaku? Quello gioca nella Juventus, poi se sarà in prestito o comprandolo sono dettagli successivi. Con Lukaku la Juve favorita per lo Scudetto? Certo. E se fosse arrivato anche Kessie avrebbe vinto lo Scudetto con la sigaretta in bocca"