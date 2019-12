Ordine: "Napoli, gruppo non sereno ma non puoi portare 7 titolarissimi a fine contratto"

Ultime calcio Napoli - Franco Ordine ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati:

"Commisso dice che Ibra è vecchio? Ha preso Ribery che non è uno di primissimo pelo, però lo avrebbe voluto. E' la solita storia di chi tenta di uscire con Belen, si becca il 2 di picche e poi dice che è sempre stato innamorato di Tina Pica. Il peccato originale del Napoli è che tu che guidi la società non puoi portare 7 giocatori titolarissimi a fine contratto. Il virgolettato di De Laurentiis attiene anche alla questione di Ancelotti che non è mai stato un lavativo. Questo gruppo non è sereno".