Oppini: "Giuntoli? Da capire se riuscirà a fare quello che ha fatto a Napoli"

Francesco Oppini, grande tifoso della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio BiancoNera:

“Manca una punta da 20 gol e un'idea chiara di gioco da parte di Allegri. C'è da capire poi se Giuntoli riuscirà a fare da subito quanto visto col Napoli. Lui i colpi li ha sempre fatti però. Io ripartirei dalle certezze, dai Gatti, Fagioli, Rabiot, Chiesa. Koopmeiners e Samardzic? Sono prospetti ma molto buoni. Difficile però che la Juve spenda i soldi richiesti per questi. Non sacrifico chi ho per questi nomi. Serve alzare la qualità a centrocampo. Serve però un'idea ben precisa di gioco".