Onofri: "Raspadori sarebbe un grande colpo! Napoli da Scudetto, i colpi devono essere di livello ora"

Ultime notizie calcio Napoli - Claudio Onofri, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Raspadori gioca anche esterno nel 4-2-3-1, si adatta abbastanza bene. E' prevalentemente una seconda punta, con Scamacca forma una coppia di grande livello. Sarebbe un colpo di grande rilievo per il Napoli. E' un giocatore assolutamente da Napoli e rappresenta il futuro del mercato italiano da un punto di vista tecnico. Il Napoli ha raggiunto un livello da Scudetto, e quindi gli acquisti devono essere a livello".