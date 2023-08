Onofri: "Ostigard può migliorare, l'errore in amichevole non conta nulla. Spalletti diceva una cosa su di lui..."

Notizie Calcio Napoli – L’ex difensore Claudio Onofri è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Ostigard può crescere? Ne sono convinto, l’anno scorso non ha giocato tanto ma davanti aveva qualcuno di molto forte. Lo considero un prospetto di ottimo livello degno del Napoli, ricordo un gol di testa con il Genoa in coppa Italia. Ha tutte le caratteristiche del difensore moderno, ha baricentro basso e sa andare a rubare palla in avanti. Contro il Girona ha fatto un errore elementare, deve alzare la testa quando fai il passaggio, è un errore mentale.

Parliamo di un ragazzo di 24 anni, è suscettibile di miglioramento soprattutto in quel ruolo, bisogna capire bene se certe cose le può apprendere o no ma questo lo può sapere solo chi lo allena. L’angoscioso da gente vicina a Spalletti ho saputo che il tecnico credeva nella sua possibilità di miglioramento. Gli allenatori gli parlano e capiscono il soggetto a livello calcistico e come persona, per me ce la può fare.

Lozano? Era un mio idolo incontrastato quando arrivò a Napoli, mi piaceva moltissimo, sono rimasto un po’ deluso dal suo percorso azzurro, mi aspettavo qualcosa in più. Arrivava da un’annata da 17 gol al PSV e mi dava l’impressione di uno che sa fare tutto in attacco. Me l’aveva segnalato Lele Adani tanti anni fa. Se tu vuoi non aver problemi di sostituzioni in un periodo dove il titolare ha qualche problema mi pare che il messicano abbia assunto queste caratteristiche”.