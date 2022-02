Onofri: "Napoli cresciuto esponenzialmente grazie a Spalletti, contro l'Inter sfida Scudetto"

Ultimissime calcio Napoli - Claudio Onofri, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli dopo il Venezia affronterà l'Inter e questa sfida ci dirà qualcosa su una lotta che ormai si è delineata in maniera chiara, vale a dire la lotta per lo Scudetto. La linea dettata da Spalletti è chiara perché mette tutti i calciatori nelle condizioni di potersi esprimere in tutte le loro qualità. Lobotka? E' un valore aggiunto per il Napoli, è un vantaggio avere sia lui che Anguissa. Per la squadra è sicuramente positivo poter creare incertezze nell'allenatore. Il Napoli è cresciuto esponenzialmente, proprio grazie all'intervento di un allenatore che non mi aspettavo così feroce".