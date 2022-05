Onofri: "Kvaratskhelia non è un rischio, Ostigard è il nuovo Romero. ADL non può vendere Osimhen e Koulibaly"

Claudio Onofri è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Kvaratskhelia può essere considerato un rischio, ma per me non è così. Sembra già essere pronto e per me è un grande giocatore. Il Napoli compete ad alti livelli e ha anche tanto appeal europeo, questo è merito di De Laurentiis e dirigenti per il lavoro svolto in questi anni. Koulibaly e Osimhen però non devono andar via. Ostigard è il nuovo Romero, può essere ottimo per il Napoli. Sirigu ha avuto troppe critiche non giuste, la sua esperienza può essere importante".