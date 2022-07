Onofri: "Dybala è perfetto per Napoli: i tifosi del Napoli amano il calcio fantasioso"

Claudio Onofri è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Avevo intravisto Dybala in Argentina, un talento. Arrivato a Palermo, era scontato potesse diventare calciatore da grande squadra. I tifosi del Napoli amano quel tipo di calcio. Dybala è perfetto per Napoli. I tifosi del Napoli amano il calcio fantasioso: si gioca in un teatro quando alzi la testa è da paura".