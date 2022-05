Onofri: "Aspettatevi qualcosa di interessante da Kvaratskhelia"

Claudio Onofri è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss:

Impresa ardua quella che attende il Genoa in acsa del Napoli: nomn basta nenache un pareggio e forse neanche una vittoria. L'ultima partita col Bologna hai molte probabilità di vincere. Almeno 6 punti bisogna farli perchè la situazione è drammatica, per una serie di errori. Ad esempio come prendere Shevcenko. Se fosse arrivato prima Blessin non saremmo in questa situazione. Ha dato una impronta alla squadra e ha una media punti molto alta.

Lozano? In Olanda ha giocato a destra e a sinistra, è abituato a cambaire fascia. Lozano deve restare, un altro anno va concesso.

Kvaratskhelia è veramente molto interessante, sinistra e destro di piede. Ha una forza nelle gambe impressionante. Poi devi dargli del tempo per inseririrsi: però aspettatevi qualcosa di interessante