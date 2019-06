Onofri a CN24: "Manolas è un acquisto sensazionale, che coppia con Koulibaly. Lozano? Da prendere subito, potrebbe anche partire Insigne"

Claudio Onofri è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Manolas è un acquisto sensazionale. In coppia con Koulibaly formererebbero un qualcosa di incredibile. Anche quando subiscono attacchi, riescono a recuperare palloni in poco tempo. Sono bravi a coprire la profondità. Grandissimo livello, senza nulla togliere agli altri. Insigne? Se con Manolas e James ci siamo, con Lozano che potrebbe arrivare, allora si potrebbe anche pensare ad una sua cessione. Con James puoi cambiare modulo, puoi giocare anche diversamente. Io sono innamorato di Lozano, lo prenderei subito. Allan-Fabian Ruiz sarà una grande coppia a centrocampo, ma prenderei anche Veretout che è calciatore importante".