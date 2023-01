Onana a Inter TV: "La parata su Raspadori? Sapevo che il Napoli c'avrebbe messo in difficoltà! Abbiamo fatto un lavoro incredibile"

Come si fa a mantenere la concentrazione alta in gare come stasera dove magari devi fare una sola parata?

"Sapevamo quanto era importante questa gara, quindi mentalmente ero concentrato. Giocavamo contro un grandissimo avversario, in Italia sappiamo che è possibile che la prima parata arrivi al primo minuto o all’ultimo. Sapevo che il Napoli oggi ci avrebbe messo in difficoltà e per questo ero pronto".

Inter con la porta inviolata contro l’attacco migliore d’Italia.

"Abbiamo fatto un lavoro incredibile oggi. Abbiamo difeso bene seguendo le istruzioni del tecnico, non abbiamo preso gol contro il miglior attacco d’Italia, credo che stasera sia stata un’impresa. Sono fiero della mia difesa e dei miei compagni".