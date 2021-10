Olympiacos, Souloukou: "Manolas torna? È stato uno dei nostri, siamo orgogliosi di vederlo in un importante club italiano come il Napoli"

Calciomercato Napoli - Lina Souloukou, plenipotenziaria 37enne alla guida dell’Olympiacos, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport.

Come è arrivata a diventare general manager della sua squadra del cuore?

«Nel 2004, quando avevo vent’anni e studiavo giurisprudenza all’Università, durante le Olimpiadi di Atene fui reclutata nel dipartimento antidoping: quello è stato il primo passo. In seguito, finiti gli studi e dopo il completamento del post-laurea (master in sports management) in Spagna, sono tornata in Grecia e ho lavorato in federazione presso la corte arbitrale del calcio. Nel 2016 sono stata chiamata dall’Olympiacos e dal 2018 sono diventata la general manager del club»

In estate si è parlato di un ritorno di Manolas all’Olympiacos: l’idea può tornare di moda in futuro?

«È stato un nostro giocatore e siamo tutti orgogliosi di vederlo in un importante club italiano come il Napoli»