Oliveira: "Mi aspetto Mertens titolare in Belgio-Italia, per Di Lorenzo è importante conoscerlo"

Ultime notizie calcio Napoli - Lulù Oliveira, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Belgio ed Italia sono due squadre che giocano molto bene ma in gara secca può succedere di tutto. Se non sei sufficientemente pronto mentalmente rischi molto. Basti vedere quello che è successo alla Francia. Per me giocherà Chiesa venerdì. Mi aspetto Mertens titolare nel Belgio perché conosce bene il calcio italiano ed è comunque un calciatore esperto. Di Lorenzo su Mertens? Conoscerlo è già molto importante".