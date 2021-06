Oliveira: "Italia-Belgio la finale anticipata! Mertens deve dare tutto, può essere la sua ultima partita importante con la Nazionale"

Euro 2020 - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luis Oliveira, ex calciatore.

"Italia-Belgio finale anticipata? Vero, peraltro è brutto vedere una partita del genere solo ai quarti. Quasi certamente è una finale anticipata, l'Italia deve giocare come sta facendo in questo inizio di Europeo. Sarà una partita bella da vedere perché entrambe le squadre giocheranno per vincere. Partite di questo calibro sono belle. Al Belgio manca qualcosa di importante per diventare una squadra competitiva, deve vincere qualcosa. Martinez dovrà mettere i giocatori più in forma in campo nel caso in cui non ci fossero De Bruyne e Hazard. Mertens? Sappiamo benissimo che per lui probabilmente questa sarà l'ultima competizione importante. Deve dimostrare ancora una volta che certe cose sono casuali. Fiorentina? Diciamo che lì succede sempre qualcosa, la società deve crescere sotto alcuni aspetti perché bisogna essere più ambiziosi. In questi ultimi anni ha fatto poco bene. Quando c'era Zeman ebbi la possibilità di andare a Napoli ma poi andai altrove, sarebbe stato bello giocare in azzurro".