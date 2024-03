OdG Campania, Lucarelli a CN24: "De Laurentiis? Gesto vergognoso ieri. Ha un ego molto sviluppato: vi racconto un aneddoto accaduto in Rai"

Ottavio Lucarelli, Presidente dell'OdG Campania, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Non c'è dubbio che l'episodio avvenuto ieri a Barcellona tra De Laurentiis ed i colleghi di Sky sia sgradevole, ma non mi ha sorpreso. Si potrebbe scrivere un libro su tutti gli episodi che hanno visto protagonista il presidente del Napoli il quale ha fatto capire che Dazn, contro il Torino, non era una testata giornalistica gradita mentre ieri l'intervista non sarebbe stata autorizzata.

Anche se l'intervista non fosse stata concordata, De Laurentiis ancora una volta ha compiuto uno di quei gesti vergognosi. Stamattina parlando con un ex alto dirigente della Rai, mi ha detto che quando De Laurentiis diventò presidente del club e rilasciò la prima intervista proprio negli studi della Rai di Napoli, dopo 10 minuti iniziò a parlare come se fosse il direttore della sede dicendo come si dovevano fare le cose e cosa andava e non. Lui ha l'istinto del comando, ha un ego molto sviluppato che lo porta a fare queste figuracce. Il rapporto con l'informazione è stato sempre poco corretto da parte del Napoli.

Solidarietà massima al giornalista Ugolini, De Laurentiis pensa sia tutto di sua proprietà. A lui va il merito di aver portato il Napoli. De Laurentiis ha fatto fare una brutta figura al club. Vedere Politano strattonato così è stato un qualcosa di vergognoso".