Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Obiettivo 40 punti o si può guardare oltre? Vedendo i risultati di ieri e la classifica ho detto ai ragazzi di andarla a controllare mentre in passato ho detto loro di non farlo. Vista l'importanza di domani, ho detto loro di guardare la situazione. Dobbiamo fare i 40 punti per stare tranquilli, poi vedremo".