Obaretin, l'agente: "E' felice a Napoli, Rudi Garcia ci punta molto! Valuteremo le offerte con il club per la sua crescita" | ESCLUSIVA

Napoli - Lorenzo Lazzari, agente del giovane centrale azzurro Nosa Edward Obaretin, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Per lui è stata un'esperienza straordinaria a Dimaro. E' rimasto molto contento e ha percepito subito l'atmosfera, l'ambiente e la qualità che c'è nel Napoli. Gli piace molto il modo di lavorare di Garcia. Si trova benissimo a Napoli, che ha anticipato la concorrenza di grandi squadre. E' estremamente contento del ritiro, dei compagni, delle persone di Napoli e della possibilità di misurarsi con i grandi per crescere. Sappiamo che dal mercato arriverà un difensore importante per sostituire Kim, ma Garcia ha sempre avuto grande attenzione per i giovani. Diverse società ci hanno contattato per un eventuale prestito. Lui deve restare concentrato e poi con la società valuteremo il meglio per tutti. E' maturato molto quest'anno appena concluso e per questo il Napoli ha deciso di portarlo in ritiro. L'esperienza del prestito è quella giusta per noi e il Napoli. Sono arrivate offerte da Serie B e Lega Pro. Sceglieremo un club non in base al nome, ma per il suo migliore percorso di crescita".