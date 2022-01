Nuovo colpo Salernitana: arriva l'annuncio da Tmw

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

Sul mercato della Salernitana

"Arriva Sabatini come direttore sportivo, ma bisogna fare un applauso anche a Fabiani. Si è aperta una nuova pagina, ma oggi l'obiettivo è quello di lottare fino in fondo per rimanere in Serie A".

