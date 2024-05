Nuovo allenatore Napoli, Montervino sicuro: "Per me sabato hanno chiuso, è fatta"

"ADL ha preso Conte?"; questa la domanda posta a Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli intervenuto a Tmw Radio.

"Il presidente ha detto che non lo dirà ancora e che bisognerà aspettare 10 giorni. Io credo che sabato abbiano chiuso. Da quello che si dice in città, l'operazione è in dirittura d'arrivo. Ha la capacità di ridurre il gap da quelle davanti. In questo momento credo che il suo arrivo sia una panacea, è l'allenatore giusto. Come appeal e capacità di insegnare qualcosa di diverso credo che sia uno dei migliori che si poteva scegliere".