Novellino: "Raspadori sta facendo la differenza. Scudetto? Tutti sperano in un crollo, ma i calciatori sono 'vaccinati'"

Walter Novellino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Raspadori sta facendo la differenza come la squadra intera. In un mese non si poteva cancellare quanto di buono ha fatto fin qui. I calciatori sono talmente vaccinati che possono ricomciare vincendo. Osimhen ha profondità e Raspadori ha qualità nel tenere palla bassa e rapidità. Il gioco del Napoli è importante. Ci ha lasciati vincendo ed è tornato vincendo con il Crystal Palace e non era facile fare tre gol".