Novellino: "Politano-Petagna, due colpi importanti per il Napoli ma c'è un giocatore che mi fa impazzire..."

Ultime calcio Napoli - Walter Novellino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La Sampdoria sta crescendo ma anche il Napoli si è ritrovato. Un Napoli con lo spirito giusto ma la Samp ha un allenatore straordinario e ha bisogno di punti. Sarà una gara agonisticamente forte. Politano lo conosco bene, può fare bene in azzurro ma anche Petagna saprà farsi valere. Demme mi piace tantissimo, poi il ritorno di Koulibaly aiuterà tanto. Quando la mente è sgombra, ti consente di fare tante cose. Il mercato di riparazione serve per mettere in ordine le squadre e risolvere le difficoltà. Petagna? E' uno che esce dalle marcature e viene a giocare tra le linee. Il Napoli ha fatto un grande affare. Uno al quale non togli mai la palla. Migliorerà ancora tantissimo".