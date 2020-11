Novellino: "Il trequartista perfetto è il giocatore tipo Mertens. Fabian Ruiz? E' tra i più forti del campionato"

Ultimissime Napoli - Walter Novellino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Napoli e Milan sono due squadre che esprimono un buon calcio. Sarà una bella partita. Entrambe hanno dimostrato di essere tra le più in forma del campionato. Il Milan ha tanti assenti. Il Napoli può farcela a vincere. Ha tanti uomini bravi nell'uno contro uno che sanno saltare l'uomo. Il trequartista perfetto è il giocatore tipo Mertens. Lui lo sta facendo benissimo. Ha l'abitudine di non essere sempre spalle alla porta, si sa muovere anche negli spazi stretti. Certo Gattuso potrebbe anche metterlo in attacco domani al posto di Osimhen. Allenatore? L'esperienza per me è fondamentale in questo momento, anche se molte società puntano sulla novità, sull'entusiasmo. Fabian Ruiz? Mi piace tantissimo. Lo abbiamo visto anche con la Spagna. E' lento ma neanche tanto. La palla la gioca prima, non ha paura, punta l'uomo. Crea moltissimo in mezzo al campo. Per me è uno dei giocatori più forti del campionato italiano. Scudetto? Ci sono tre o quattro squadre che possono lottare per lo scudetto quest'anno. Sia Napoli, Milan, che Inter hanno la possibilità di poter vincere lo scudetto"