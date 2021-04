Novellino: "Con la Juve doveva finire in parità: i bianconeri hanno giocato per l'allenatore. Gattuso? Era nella mia squadra, andai a parlare anche con i suoi professori..."

Napoli Calcio - Walter Novellino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Era più giusto un pari, il Napoli non mi è dispiaciuto soprattutto nel secondo tempo. Quando il Napoli è al completo, è una squadra vera. Gli azzurri non meritavano di perdere contro una Juve chìe aveva fame e che ha giocato per l'allenatore. Pirlo? Deve pagare un po' di difficoltà ma con la squadra riesce a venirne fuori. Gattuso? Era un mio giocatore agli allievi del Perugia: andavo a parlare con i suoi professori. Era taciturno, un bravo ragazzo ma ringhiava anche in classe: aveva tanta voglia. Ora il Napoli non deve sbagliare la gara con la Sampdoria".