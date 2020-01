Everton, Ancelotti: "Voglio parlare con i calciatori, non si può giocare così! Perso intensità e fiducia"

Notizie calcio. Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta in FA Cup contro il Liverpool. Ecco quanto riportato dai media brittannici.

"Nella seconda metà della gara non siamo stati abbastanza bravi. Ho intenzione di parlare con loro e dirgli che non va bene giocare così. Non siamo stati continui nella gara, abbiamo perso intensità e fiducia, dovevamo mantenere la stessa idea di gioco del primo tempo, ma non ci siamo riusciti. Ora abbiamo tutta la settimana per prepararci in vista del prossimo match. Da quando sono arrivato, abbiamo sempre giocato, senza fare allenamento".