Marco Nosotti è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Mi aspetto diversi giocatori del Napoli con Spaleltti in panchina. Sono curioso di vedere Spalletti allenatore della Nazionale, è uno di quelli che vive tanto il campo".