Non solo Italiano, altri 3 nomi sul taccuino di ADL per la panchina del Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito al possibile nuovo allenatore del Napoli per la stagione 2024-2025:



"Stefano Pioli è più di un’alternativa. L’attuale allenatore del Milan è nei radar del Napoli da tempo e potrebbe rientrare in un valzer di panchine che vede coinvolti altri top club. In questo caso però molto dipenderà anche dall’esito della stagione in corso per i rossoneri che hanno ipotecato la qualificazione alla prossima Super-Champions e sono approdati ai quarti di Europa League. Occhi anche su Palladino del Monza e Farioli del Nizza: due profili giovani e di spessore".