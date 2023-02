"Non andava preso Higuain, regalati soldi anche a un cane". Nuove intercettazioni in casa Juve

Notizie Calcio -«Il nostro peggiore guadagna come il migliore dell’Atalanta. Zapata prende 1,8 milioni… se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo». Spuntano nuove intercettazione di Federico Cherubini, dirigente bianconero, nella fattispecie a telefono il manager dell’area finanza Stefano Bertola. Lo riporta il Corriere della Sera oggi in edicola.

Nuove intercettazioni in casa Juventus

«Giaccherini un giorno mi ha detto: “Sai sto bene alla Juve, quando facciamo allenamento sembra un quarto di finale di Champions”. Grazie al c., erano in 24… avevamo fuori dalla lista giocatori che costavano 10 milioni lordi». Il Ds punta il dito anche contro il suo predecessore Fabio Paratici: «Siamo stati arroganti sul mercato, perché il Fabio di 5 anni prima non prende Higuain a 90, prende Gabriel Jesus a 10, e lo fa diventare uno da 90».