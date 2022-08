Nino D'Angelo: "Ce la prendiamo con ADL, ma se Spalletti non vuole Mertens lui che ci può fare?"

Calcio Napoli - Nino D'Angelo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Ce la prendiamo sempre con Aurelio, ma se Spalletti non vuole Dries, non lo vede nel suo Napoli, la società che ci può fare? Deve solo prenderne atto e convincersi che avanti non si può andare. Purtroppo sono cose che capitano nel calcio, non me la sento di dare colpe in questa situazione. Però il club dovrebbe parlare chiaro con i tifosi e spiegare come stanno realmente le cose"