Ultime calcio Napoli - Nino D’Angelo, cantautore e musicista, a proposito di Dries Mertens nello speciale dedicato da Sky Sport all'attaccante belga:

D'Angelo

"Lo scugnizzo è una parola nobile, non si fa passare la mosca per il naso come si dice a Napoli. È tra i primi cinque giocatori del Napoli di sempre senza dubbio".