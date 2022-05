Nikita Contini nella bufera, Corvino (Lecce): "Una pagliacciata, richiesta di indagine alla Procura Federale"

Ultime notizie SSC Napoli - È finito nella bufera il portiere azzurro in prestito al Vicenza, Nikita Contini. Da Lecce non esitano a chiamarla una «pagliacciata» ed invocano l’intervento della Procura federale, auspicando l’avvio di un’inchiesta. Il Lecce ed il suo direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino - all’indomani del verdetto del giudice sportivo e della multa di 10.000 euro comminata al club - tornano sul petardo del Menti di Vicenza e sul ferimento del portiere avversario Contini, dopo il quale la squadra giallorossa si è improvvisamente smarrita, subendo infine la rimonta dei padroni di casa nonché la beffa di rimandare i festeggiamenti per la promozione in serie A che - grazie al gol appena segnato da Strefezza – per i salentini era soltanto una questione di altri pochi minuti.

Pantaleo Corvino sul caso petardo che ha colpito Contini ha dichiarato:

«Ribadiamo la condanna per ogni tipo di violenza - petardo compreso - ma non è stato questo ad alterare la gara di Vicenza, che il Lecce stava vincendo meritatamente, permettendo ad una città e ad un intero territorio di festeggiare il ritorno in serie A con una giornata d’anticipo. Escludiamo congetture da parte della società vicentina e degli steward messi sotto accusa da qualcuno, della cui lealtà siamo convinti, così come siamo convinti che la partita sia stata alterata dalla lunga interruzione causata da chi, invece, ha peccato di lealtà sportiva: il riferimento è al portiere ed agli altri tesserati del Vicenza, che hanno permesso quella pagliacciata».

Pantaleo Corvino è un fiume in piena. E, nella lunga conferenza stampa convocata assieme al direttore sportivo giallorosso Stefano Trinchera, annuncia l’intenzione del club salentino di interessare della vicenda le autorità sportive:

«Chiederemo alla procura federale di avviare un’indagine su Contini e sugli altri. perché dopo quella lunga interruzione di gioco è cambiato tutto: i nostri calciatori hanno fatto degli errori anche per il clima che si era venuto a creare, figlio di quella forma di slealtà e di quella sceneggiata«.

Tra i pali della porta dei calabresi - sottolinea Corvino - c’era proprio Nikita Contini, il portiere (oggi al Vicenza) costretto al cambio sabato scorso e poi finito in ospedale, dopo essere rimasto stordito dallo scoppio di un petardo a bordo campo, proveniente dal settore che ospitava i sostenitori giallorossi.