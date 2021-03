Gernot Rohr, CT della Nigeria, ha parlato in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ho giocato contro Maradona a Napoli con il Bordeaux in Coppa Uefa. Non l’ho marcato direttamente ma ricordo che quel Napoli era una squadra fortissima, una delle più forti in quel momento storico e meritó di vincere la Coppa quell’anno”.