Nigeria, il CT Peseiro: "Osimhen è triste per l'infortunio, giocare nel Napoli è la cosa che ama di più! Sul futuro..."

Notizie calcio. José Peseiro, allenatore della Nigeria, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare di Osimhen e non solo.

Queste le parole di Peseiro su Osimhen:

Osimhen è arrivato ottavo al Pallone d'Oro. Pensa possa arrivare primo, un giorno? "Essere arrivato ottavo al mondo e primo in Africa in questa votazione, è straordinario. Ha 24 anni, ha tanta strada da fare e su quella strada deve puntare ad essere il migliore".

Cosa ne pensa di tutto quello che gli è successo di recente e come lo ha visto nel ritiro con la Nigeria? "È un giocatore con un'enorme forza mentale. Alla luce di tutto quello che ha passato, ha reagito da campione. Lavorando con noi lo ha dimostrato".

Lo vede ancora felice al Napoli? Gli consiglierebbe di rimanere, oppure è il momento per lui di fare un ulteriore salto, magari a fine stagione? "In questo momento è triste perché è infortunato e quindi non può fare quello che ama di più, cioè giocare per la sua squadra, il Napoli. Per le sue capacità, per quello che ha dimostrato, ha ed avrà sempre i migliori club del mondo che lo vorranno".