Nigeria, il CT: "Osimhen triste per il caso TikTok, non se lo spiega! Ecco il consiglio che gli ho dato"

Ultime notizie SSC Napoli - In attesa del responso della risonanza magnetica dopo l'infortunio di Victor Osimhen, arrivano nuove dichiarazioni dal CT della Nigeria, Jose Peseiro che ieri dopo il match in Portogallo ha parlato a Sky Sports. E ha commentato la vicenda TikTok, ormai superata che ha riguardato Osimhen:

"Quel video del club? Dall'esterno è una cosa, ma un video del club è la cosa peggiore. Non deve succedere. Victor era triste perché non è facile per nessuno. Non lo capisce. Non capisce il perché.

Poi certo sono stato a Napoli e ha visto dall'altra parte, le manifestazioni pubbliche di adorazione per Osimhen in una città che è stata a lungo un santuario del culto di Maradona. Adesso ci sono i murales di Victor affianco a Diego. Nello stesso posto.

Per questo non capisco: lui aiuta la squadra a raggiungere il campionato e poi lo prendono in giro? Ma, dopo aver parlato con Osimhen per offrirgli supporto, il mio consiglio è di rimanere concentrati e di non permettere che questo influenzi le sue prestazioni. Osimhen è una star. Due anni fa non era una star. Adesso è una star. E quando sei una star, tutti vogliono di più, di più, di più. Gli altri possono fare male, ma se Osimhen fa male è diverso perché le persone chiedono di più ai giocatori che possono fare di più.

Quello che ha fatto il Napoli è stata una brutta cosa. Certo, preferirei che non fosse accaduto. Ma il mio consiglio è di stare calmi. Non giocare contro i tifosi. Non perdere l'equilibrio. Mantenere la giusta mentalità e personalità. Questo è ciò che fanno i migliori giocatori. E lui può essere un top".