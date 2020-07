Nigeria, il CT: "Osimhen ha tutto per diventare il nuovo Drogba, Napoli sarebbe una grande occasione per lui"

Ultime notizie calcio Napoli - Intervistato dalla redazione di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, Gernot Rohr, commissario tecnico della Nigeria, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Le caratteristiche di Victor Osimhen? Certamente, parliamo di un realizzatore, di un giocatore di potenza e rapidità. E’ un combattente, non accetta mai la sconfitta, vuole sempre vincere, anche nelle partitelle di allenamento. Durante l’ultima Coppa d’Africa, non ha giocato moltissimo, aveva davanti a sé un giocatore molto importante per la Nigeria come Ighalo. Quando, però, Ighalo è stato costretto a fermarsi per un infortunio, Osimhen ha avuto la sua occasione. Nel periodo, invece, dove era chiamato a sgomitare con il compagno di reparto per il ruolo di unica punta, Victor ha lottato per tutta la settimana, allenandosi duro, ma senza mai dare problemi a me o ai compagni di squadra se restava in panchina.

Victor ha una mentalità da grande giocatore. E spesso, nelle nostre chiacchierate, gli ho consigliato di compiere uno step importante e andare in un club di livello, dove può trovare il giusto spazio per giocare con continuità e crescere. E’ un ragazzo che ama lavorare duro e che ha bisogno di essere in costante competizione. Spero che Victor ne parli con Gattuso e che possa poi trovare il giusto ruolo all’interno del progetto Napoli.

Victor il Drogba del futuro? Non lo so, è un paragone importante, ma non lo escludo. Ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore di quel livello. Victor è uno che vuole sempre crescere e migliorare, tecnicamente e tatticamente. Poi è un ragazzo sveglio, intelligente e ripeto: ha tutto ciò che serve per arrivare al livello di Didier Drogba.

Problemi di razzismo? So che in Italia ci sono, ma come ci sono anche in altri paesi. Quando andrà a segno anche lì, tutti i tifosi lo esalteranno e saranno felici con Victor. Il campionato italiano è un campionato che seguo, ci sono alcuni dei nostri giocatori all’Udinese, c’è Ola Aina al Torino e ci sono anche altri calciatori in Serie B. La Serie A è un campionato prestigioso: credo che il Napoli si rivelerà una grande chance per Victor e Victor si rivelerà un grande giocatore per il Napoli, se l’affare andrà ovviamente in porto”.