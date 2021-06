Niente arcobaleno a Monaco. Ceferin: "UEFA non è omofoba. Ma no a iniziative populiste"

Euro 2020 - Il presidente della UEFA Alexander Ceferin intervistato da Die Welt è tornato a parlare della decisione di vietare che l'Allianz Arena venisse illuminata coi colori dell'arcobaleno in occasione della sfida fra Germania e Ungheria di stasera: "Non vogliamo essere utilizzati per iniziative populiste, questo è l'unico motivo per cui abbiamo preso questa decisione. Troppo spesso si tenta di sfruttare il calcio, a causa della sua grande popolarità, per i propri scopi. Sapete benissimo che la UEFA non è un'organizzazione omofoba. - conclude Ceferin - E ovviamente non lo sono nemmeno io personalmente. Lo abbiamo dimostrato abbastanza spesso".