Nicola Mora, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Con James Rodriguez il Napoli può fare il definitivo salto di qualità. Sulle corsie il Napoli è messo bene. Ghoulam può tornare ai suoi livelli e Mario Rui se resta può essere una pedina molto valida”.