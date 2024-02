Ngonge-Napoli, il Ds del Verona svela: "Voleva restare qui fino a giugno, ma..."

Nonge al Napoli, arriva un retroscena da Verona dopo il trasferimento in azzurro con tanto anche di primo goal al Maradona anche se poi rettificato con autogol avversario.

Ngonge-Napoli, retroscena da Verona: voleva restare fino a giugno

Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas intervenuto in conferenza per fare il punto sul mercato, ha infatti svelato che: “Non bisogna tenere giocatori che vogliono andare via, soprattutto quando si lotta per la salvezza. Forse il giocatore che più voleva restare era Ngonge che voleva finire l'anno qui, ma quando si verificano condizioni come quella creatasi è impossibile trattenere chi non può restare”.