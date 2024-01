Notizie Napoli calcio. Cyril Ngonge, nuovo acquisto del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Lazio-Napoli:

“Cosa mi ha chiesto Mazzarri? Se entro devo restare calmo e stare senza pressione, facendo il mio gioco come fatto a Verona. Per me giocare a Napoli sarà ancora più facile, perché ci sono giocatori forti come Zielinski ed altri che ti rendono tutto più semplice”.