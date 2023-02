Nela: “Napoli unico candidato a vincere lo scudetto, ce ne sono altre?"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore di Napoli e Roma Sebino Nela, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli unico candidato a vincere lo scudetto, ce ne sono altre? Come potrebbero recuperare? C’è un grande divario tra gli azzurri e le altre squadre, Spalletti ha grandissimi meriti e ha recuperato tanti calciatori, poi anche lo staff atletico è stato bravo. Ha meriti De Laurentiis, ha meriti Giuntoli, è una vittoria collettiva.

A parte ciò che è successo, la Juventus era quella che stava facendo meglio ma era impensabile potesse vincerle tutte: puoi fare bene per un po’, ma inevitabilmente devi fermarti. Io guardo tutti gli aspetti del gioco del calcio: allenatore, dirigenti, preparatori, spogliatoio, non ho mai sentito parlare di quest’ultimo ma è totalmente unito.

Champions League? Non deve cambiare niente il Napoli, non deve cambiare ciò che sta facendo dal primo giorno della stagione: in più c’è la consapevolezza di essere una squadra fortissima, dopo aver dominato il girone può ripetere le prestazioni offerte contro Liverpool, Ajax e Rangers.

Ora sono le avversarie a dover cambiare quando sfidano il Napoli, capisco De Laurentiis quando parla di Champions League perchè si può fare bene e andare avanti”