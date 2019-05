Sebino Nela è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Molti aspettavano il tracollo di Maurizio Sarri. La cosa più bella è la carriera di Sarri, ha fatto la gavetta vera e se lo merita per tutto il lavoro che ha fatto e per le sue idee. Ho visto i giocatori trattarlo come un compagno di squadra, si è creato un bel gruppo alla fine".