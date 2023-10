Natan: "Puntiamo al primo posto nel girone! Vi racconto il mio esordio, l'urlo Champions l'avevo sentito solo alla PlayStation!"

Ultime notizie Champions League - Esordio in UCL per Natan, difensore brasiliano dei partenopei, che ha giocato un'ottima gara in Napoli-Real Madrid. Al termine del match, in zona interviste, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TNT Sports, ecco le sue dichiarazioni tradotte da CalcioNapoli24:

"Innanzitutto ringrazio Dio per l'esordio in Champions, grazie alla mia famiglia e i miei amici che sanno quanto ci tenessi. Penso che sia stata una grande partita, un grande spettacolo. È chiaro che avremmo voluto vincere, ma la tifoseria ci ha applaudito perché ha visto che abbiamo giocato con voglia e personalità e abbiamo fatto di tutto per vincere ma abbiamo ancora 4 partite: la squadra è forte e sono sicuro che ci qualificheremo. Inno e urlo Champions? Lo avevo sentito solo nella PlayStation, sto realizzando un sogno e ora pretendo di sentirlo spesso! (ride,ndr) Com'è affrontare il Real? È una grande squadra con giocatori della Seleção come Rodygo e Vinícius, bisogna stare abbastanza concentrati. Abbiamo fatto benr, al netto degli errori che hanno portato tre gol. Non so come spiegarlo, è una situazione inspiegabile! Qualificazione come primi? Sì, puntiamo al primo posto. Ci sono ancora 4 partite, la prossima è con l'Union Berlino fuori casa: abbiamo grandi possibilità di farcela anche a passare come primi".