Napoli - Il difensore brasiliano Natan ha svelato i retroscena del suo approdo in azzurro sul canale YouTube del club. «Ero in ritiro con la mia vecchia squadra quando il mio agente mi ha detto: "Natan, abbiamo firmato con il Napoli". Sono rimasto senza parole perché sto realizzando un sogno: Napoli è un grande club europeo, gioco in una grande squadra, voglio vincere tanti titoli, giocare tante partite e ripagare i tifosi per il loro affetto».